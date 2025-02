сегодня



Новый альбом HAWKWIND выйдет весной



HAWKWIND 18 апреля выпустят новую пластинку, получившую название "There Is No Space For Us":



01. There Is Still Danger There

02. Space Continues (Lifeform)

03. The Co-Pilot

04. Changes (Burning Suns and Frozen Waste)

05. There is No Space For Us

06. The Outer Region Of The Universe

07. Neutron Stars (Pulsating Light)

08. A Long Long Way From Home



Vinyl only:



09. Practical Ability

10. Second Chance







