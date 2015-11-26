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Zeal & Ardor

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Концертное видео ZEAL & ARDOR



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Группа ZEAL & ARDOR, смешивающая в своём творчестве блюзовые элементы с блэк-металлическими, опубликовала концертное видео на композицию “We Never Fall”, которая вошла в концертный альбом "Live In London", выходящий 22 марта на MVKA.

Фронтмен Manuel Gagneux дал свои комментарии: «Мы записали наше шоу в Лондоне в прошлом декабре. Так как мы гордимся нашим выступлением, мы выпускаем полноценное шоу, содержащее весь наш каталог песен. Сведением занимался Kurt Ballou, а Alan Douches сделал мастеринг этих 80 минут. Мы очень рады тому, как всё получилось, и не можем дождаться момента, когда выпустим всё для вас».

ZEAL & ARDOR Share вЂњWe Never FallвЂќ Live Video





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Firehead


21 мар 2019, 13:27		Какие же они очешуенные. Храни Ктулху Дани Филта за то, что обмолвился о них в интервью.


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