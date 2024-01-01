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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 34
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 27
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Zeal & Ardor

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29 авг 2024 : 		 Новое видео ZEAL & ARDOR

19 июл 2024 : 		 Новое видео ZEAL & ARDOR

21 июн 2024 : 		 Новое видео ZEAL & ARDOR

25 май 2024 : 		 Новое видео ZEAL & ARDOR

23 апр 2024 : 		 Новая песня ZEAL & ARDOR

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28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ZEAL & ARDOR

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23 янв 2022 : 		 Новая песня ZEAL & ARDOR

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2 дек 2021 : 		 Новая песня ZEAL & ARDOR

2 ноя 2021 : 		 Новая песня ZEAL & ARDOR

3 сен 2021 : 		 Новая песня ZEAL & ARDOR

14 июн 2021 : 		 Новое видео ZEAL & ARDOR

26 май 2021 : 		 Новая песня ZEAL & ARDOR

21 мар 2019 : 		 Концертное видео ZEAL & ARDOR

28 апр 2018 : 		 Новая песня ZEAL & ARDOR

31 мар 2018 : 		 Новое видео ZEAL & ARDOR
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Новое видео ZEAL & ARDOR



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"Kilonova", новое видео ZEAL & ARDOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Grief, релиз которого состоялся 23 августа:

01. The Bird, The Lion And The Wildkin
02. Fend You Off
03. Kilonova
04. Are You The Only One Now?
05. Go Home My Friend
06. Clawing Out
07. Disease
08. 369
09. Thrill
10. Une Ville Vide
11. Sugarcoat
12. Solace
13. Hide In Shade
14. To My Ilk

ZEAL & ARDOR Debut




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