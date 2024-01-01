"Kilonova", новое видео ZEAL & ARDOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Grief, релиз которого состоялся 23 августа:
01. The Bird, The Lion And The Wildkin
02. Fend You Off
03. Kilonova
04. Are You The Only One Now?
05. Go Home My Friend
06. Clawing Out
07. Disease
08. 369
09. Thrill
10. Une Ville Vide
11. Sugarcoat
12. Solace
13. Hide In Shade
14. To My Ilk
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