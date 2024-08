сегодня



Новое видео ZEAL & ARDOR



"Kilonova", новое видео ZEAL & ARDOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Grief, релиз которого состоялся 23 августа:



01. The Bird, The Lion And The Wildkin

02. Fend You Off

03. Kilonova

04. Are You The Only One Now?

05. Go Home My Friend

06. Clawing Out

07. Disease

08. 369

09. Thrill

10. Une Ville Vide

11. Sugarcoat

12. Solace

13. Hide In Shade

14. To My Ilk







