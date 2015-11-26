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Новая песня ZEAL & ARDOR
"Bow", новая песня группы ZEAL & ARDOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Zeal & Ardor", выход которого запланирован на 11 февраля:
01. Zeal & Ardor
02. Run
03. Death To The Holy
04. Emersion
05. Golden Liar
06. Erase
07. Bow
08. Feed The Machine
09. I Caught You
10. Church Burns
11. Götterdämmerung
12. Hold Your Head Low
13. J-M-B
14. A-H-I-L
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