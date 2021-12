сегодня



Новая песня ZEAL & ARDOR



"Golden Liar", новая песня группы ZEAL & ARDOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Zeal & Ardor", выход которого запланирован на 11 февраля.



Трек-лист:



01. Zeal & Ardor



02. Run



03. Death To The Holy



04. Emersion



05. Golden Liar



06. Erase



07. Bow



08. Feed The Machine



09. I Caught You



10. Church Burns



11. Götterdämmerung



12. Hold Your Head Low



13. J-M-B



14. A-H-I-L







