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Zeal & Ardor

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Новая песня ZEAL & ARDOR



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"Golden Liar", новая песня группы ZEAL & ARDOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Zeal & Ardor", выход которого запланирован на 11 февраля.

Трек-лист:

01. Zeal & Ardor

02. Run

03. Death To The Holy

04. Emersion

05. Golden Liar

06. Erase

07. Bow

08. Feed The Machine

09. I Caught You

10. Church Burns

11. Götterdämmerung

12. Hold Your Head Low

13. J-M-B

14. A-H-I-L

ZEAL & ARDOR Streaming New Single



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