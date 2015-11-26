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Stormhammer

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22 мар 2019 : 		 STORMHAMMER выпустят новый альбом в мае

19 сен 2017 : 		 Видео с текстом от STORMHAMMER

7 май 2017 : 		 Новый альбом STORMHAMMER доступен для прослушивания

22 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома STORMHAMMER

24 фев 2017 : 		 Трек-лист нового альбома STORMHAMMER

6 фев 2017 : 		 Видео с текстом от STORMHAMMER

13 сен 2016 : 		 Новый альбом STORMHAMMER доступен для прослушивания

1 июн 2015 : 		 Трек-лист нового альбома STORMHAMMER

2 мар 2015 : 		 Обложка нового альбома STORMHAMMER

23 янв 2015 : 		 Новый альбом STORMHAMMER выйдет летом

8 апр 2010 : 		 STORMHAMMER представили нового гитариста

18 янв 2010 : 		 STORMHAMMER представили нового вокалиста

6 апр 2009 : 		 Детали нового альбома STORMHAMMER

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STORMHAMMER выпустят новый альбом в мае



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Группа STORMHAMMER 24 мая на Massacre Records выпустит свой новый альбом, получивший название "Seven Seals". Запись велась в студии Maxiwork, сведением и мастерингом альбома занимался новый вокалист Matthias Kupka. Обложку создал Jan Yrlund.

Трек-лист:

"Sleepwalker"
"Prevail"
"Under The Spell"
"Taken By The Devil"
"Seven Seals"
"Your Nemesis"
"Keep Me Safe"
"One more Way"
"Downfall"
"Deal With The Dead"
"Old Coals"

STORMHAMMER To Release Seven Seals Album In May; Details Revealed




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