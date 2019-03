сегодня



STORMHAMMER выпустят новый альбом в мае



Группа STORMHAMMER 24 мая на Massacre Records выпустит свой новый альбом, получивший название "Seven Seals". Запись велась в студии Maxiwork, сведением и мастерингом альбома занимался новый вокалист Matthias Kupka. Обложку создал Jan Yrlund.



Трек-лист:



"Sleepwalker"

"Prevail"

"Under The Spell"

"Taken By The Devil"

"Seven Seals"

"Your Nemesis"

"Keep Me Safe"

"One more Way"

"Downfall"

"Deal With The Dead"

"Old Coals"











