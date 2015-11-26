STORMHAMMER выпустят новый альбом в мае

Группа STORMHAMMER 24 мая на Massacre Records выпустит свой новый альбом, получивший название "Seven Seals". Запись велась в студии Maxiwork, сведением и мастерингом альбома занимался новый вокалист Matthias Kupka. Обложку создал Jan Yrlund.
Трек-лист:
"Sleepwalker"
"Prevail"
"Under The Spell"
"Taken By The Devil"
"Seven Seals"
"Your Nemesis"
"Keep Me Safe"
"One more Way"
"Downfall"
"Deal With The Dead"
"Old Coals"
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