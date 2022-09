16 сен 2022



Сборник STORMHAMMER выйдет осенью



STORMHAMMER выпустят компиляцию лучших хитов, включающую один ранее нереализованный трек, получившую название Never Surrender - 30 Years Of Power, 28 октября на CD и в цифровом варианте:



"Northman" (Welcome To The End)

"Road To Heaven" (Welcome To The End)

"Light In The Dark" (Previously Unreleased Track)

"Dark Side" (Welcome To The End)

"Holy War" (Fireball)

"Wise Man" (Lord Of Darkness)

"Glory Halls Of Valhalla" (Echoes Of A Lost Paradise)

"Welcome To The End" (Welcome To The End)

"The Law" (Cold Desert Moon)



Гости:



Chris Boltendahl vocals on "Light In The Dark"

Ralf Scheepers, vocals on "Light In The Dark"

Chris Widmann all drums, except "Light In The Dark"

Matthias Dobler keyboards on "Glory Halls Of Valhalla"







