Новое видео STORMHAMMER



"Light In The Dark" ft. Ralf Scheepers & Chris Boltendahl, новое видео STORMHAMMER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящей 28 октября компиляции Never Surrender - 30 Years Of Power. http://www.stormhammer.de







