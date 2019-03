сегодня



Видео с текстом от STORMHAMMER



"Prevail", новое видео с текстом группы STORMHAMMER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Seven Seals", выходящего 24 мая на Massacre Records.



Трек-лист:



"Sleepwalker"

"Prevail"

"Under The Spell"

"Taken By The Devil"

"Seven Seals"

"Your Nemesis"

"Keep Me Safe"

"One more Way"

"Downfall"

"Deal With The Dead"

"Old Coals"













