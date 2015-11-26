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Рассказ об альбоме MONKEY3



MONKEY3 опубликовали видео, рассказывающее об издании нового альбома Sphere, релиз которого намечен на двенадцатое апреля на Napalm records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- 4 Page Digipack

- 2LP Gatefold

- LP Deluxe Box, including Double-LP Gatefold + 1 LP Bonus LP Gatefold + Slipmat

- Digital Album



Трек-лист:



"Spirals"

"Axis"

"Prism"

"Mass" (feat. Bumblefoot)

"Ida"

"Ellipsis"





















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