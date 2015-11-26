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Monkey3

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Рассказ об альбоме MONKEY3



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MONKEY3 опубликовали видео, рассказывающее об издании нового альбома Sphere, релиз которого намечен на двенадцатое апреля на Napalm records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:

- 4 Page Digipack
- 2LP Gatefold
- LP Deluxe Box, including Double-LP Gatefold + 1 LP Bonus LP Gatefold + Slipmat
- Digital Album

Трек-лист:

"Spirals"
"Axis"
"Prism"
"Mass" (feat. Bumblefoot)
"Ida"
"Ellipsis"

MONKEY3 Release Unboxing Video For Upcoming Sphere Album









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