9 июл 2024



Новая песня MONKEY3



Инструментальная психоделик-рок группа MONKEY3 из Лозанны выпустила визуальный ряд для трека "Collapse", открывающего их новый студийный альбом "Welcome To The Machine", который вышел на Napalm Records.



Трек-лист:



"Ignition"

"Collision"

"Kali Yuga"

"Rackman"

"Collapse"







+0 -0



просмотров: 113