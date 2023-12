сегодня



Новое видео MONKEY3



“Rackman”, новое видео группы MONKEY3, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Welcome To The Machine, выход которого намечен на Napalm Record в следующих вариантах:



- Digipak

- 1 Vinyl Gatefold Black

- 1 Vinyl Gatefold Clear Orange

- 1-Vinyl Gatefold Crystal Clear Deluxe Version (incl. Slipmat & Art Print )

- Digital



Трек-лист:



"Ignition"

"Collision"

"Kali Yuga"

"Rackman"

"Collapse"







