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Новое видео MONKEY3



"Ellipsis", новое видео группы MONKEY3, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sphere", выпущенного на Napalm Records.



Трек-лист:



"Spirals"

"Axis"

"Prism"

"Mass" (feat. Bumblefoot)

"Ida"

"Ellipsis"



Альбом доступен в следующих форматах:



- 4 Page Digipack

- 2LP Gatefold

- LP Deluxe Box, including Double-LP Gatefold + 1 LP Bonus LP Gatefold + Slipmat

- Digital Album

















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