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Monkey3

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Новое видео MONKEY3



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"Ellipsis", новое видео группы MONKEY3, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sphere", выпущенного на Napalm Records.

Трек-лист:

"Spirals"
"Axis"
"Prism"
"Mass" (feat. Bumblefoot)
"Ida"
"Ellipsis"

Альбом доступен в следующих форматах:

- 4 Page Digipack
- 2LP Gatefold
- LP Deluxe Box, including Double-LP Gatefold + 1 LP Bonus LP Gatefold + Slipmat
- Digital Album

MONKEY3 Release Official Art Video For







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