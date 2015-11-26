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Новое видео MONKEY3
"Ellipsis", новое видео группы MONKEY3, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sphere", выпущенного на Napalm Records.
Трек-лист:
"Spirals"
"Axis"
"Prism"
"Mass" (feat. Bumblefoot)
"Ida"
"Ellipsis"
Альбом доступен в следующих форматах:
- 4 Page Digipack
- 2LP Gatefold
- LP Deluxe Box, including Double-LP Gatefold + 1 LP Bonus LP Gatefold + Slipmat
- Digital Album
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