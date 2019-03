сегодня



Видео с текстом от SKINDRED



SKINDRED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Loud And Clear", взятую из альбома "Big Tings".









The band's headline "That's My Jam" European tour (with special guests BLOOD COMMAND) likewise covers many nations on the continent and runs from November 29 to December 19.









