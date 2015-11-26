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SKINDRED на EARACHE RECORDS



SKINDRED заключили соглашение с EARACHE RECORDS.



Комментирует Arya Goggin:



«Мы очень рады объявить о том, что Earache Records будут представлять наши интересы. Я был фанатом этого лейбла с момента, когда начал слушать тяжёлую музыку. Их независимый подход и желание раздвигать границы — как раз то, что может идентифицироваться с нашей командой. Мы очень рады заключению сделки в The Black Heart и надеемся, что это позволит увидеть свет и для независимых площадок. The Music Venue Trust — то, на что мы надеемся, и мы хотим, чтобы независимые площадки оставались частью британской музыки и нашей истории».







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