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Skindred

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17 мар 2021 : 		 SKINDRED на EARACHE RECORDS

9 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

12 апр 2020 : 		 Акустика от SKINDRED

28 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

4 сен 2019 : 		 SKINDRED запишут концерт в Лондоне

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26 сен 2018 : 		 SKINDRED не приедут в США из-за визовых проблем

14 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

17 апр 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 фев 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

24 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома SKINDRED

18 янв 2018 : 		 Новый альбом SKINDRED выйдет весной

26 июн 2017 : 		 Вокалист SKINDRED в новом видео SUMO CYCO

6 июн 2016 : 		 Новое видео SKINDRED

20 май 2016 : 		 Акустика от SKINDRED

9 фев 2016 : 		 Две женщины арестованы за нападение на вокалиста SKINDRED

1 фев 2016 : 		 Порезали вокалиста SKINDRED

27 окт 2015 : 		 Новая песня SKINDRED

20 окт 2015 : 		 Семплы новых песен SKINDRED

13 окт 2015 : 		 Новое видео SKINDRED

2 сен 2015 : 		 Новое видео SKINDRED

22 авг 2015 : 		 Новая песня SKINDRED

21 авг 2015 : 		 Документальный фильм о SKINDRED выйдет с новым альбомом

19 июн 2015 : 		 Новый альбом SKINDRED выйдет в октябре

28 окт 2014 : 		 SKINDRED на Napalm Records
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SKINDRED на EARACHE RECORDS



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SKINDRED заключили соглашение с EARACHE RECORDS.

Комментирует Arya Goggin:

«Мы очень рады объявить о том, что Earache Records будут представлять наши интересы. Я был фанатом этого лейбла с момента, когда начал слушать тяжёлую музыку. Их независимый подход и желание раздвигать границы — как раз то, что может идентифицироваться с нашей командой. Мы очень рады заключению сделки в The Black Heart и надеемся, что это позволит увидеть свет и для независимых площадок. The Music Venue Trust — то, на что мы надеемся, и мы хотим, чтобы независимые площадки оставались частью британской музыки и нашей истории».

SKINDRED Signs With EARACHE RECORDS



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