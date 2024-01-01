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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 60
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 41
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 39
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Skindred

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9 фев 2024 : 		 Новое видео SKINDRED

25 окт 2023 : 		 SKINDRED в "Later… With Jools Holland"

20 июл 2023 : 		 Новое видео SKINDRED

17 май 2023 : 		 Новое видео SKINDRED

19 апр 2023 : 		 Новая песня SKINDRED

23 мар 2023 : 		 Новая песня SKINDRED

9 ноя 2022 : 		 Новое видео SKINDRED

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 мар 2021 : 		 SKINDRED на EARACHE RECORDS

9 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

12 апр 2020 : 		 Акустика от SKINDRED

28 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

4 сен 2019 : 		 SKINDRED запишут концерт в Лондоне

29 мар 2019 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

26 сен 2018 : 		 SKINDRED не приедут в США из-за визовых проблем

14 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

17 апр 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 фев 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

24 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома SKINDRED

18 янв 2018 : 		 Новый альбом SKINDRED выйдет весной

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|||| сегодня

Новое видео SKINDRED



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If I Could, новое видео SKINDRED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Smile".




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