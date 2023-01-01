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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Видео с текстом от METALLICA 14
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Skindred

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23 мар 2023 : 		 Новая песня SKINDRED

9 ноя 2022 : 		 Новое видео SKINDRED

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 мар 2021 : 		 SKINDRED на EARACHE RECORDS

9 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

12 апр 2020 : 		 Акустика от SKINDRED

28 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

4 сен 2019 : 		 SKINDRED запишут концерт в Лондоне

29 мар 2019 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

26 сен 2018 : 		 SKINDRED не приедут в США из-за визовых проблем

14 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

17 апр 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 фев 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

24 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома SKINDRED

18 янв 2018 : 		 Новый альбом SKINDRED выйдет весной

26 июн 2017 : 		 Вокалист SKINDRED в новом видео SUMO CYCO

6 июн 2016 : 		 Новое видео SKINDRED

20 май 2016 : 		 Акустика от SKINDRED

9 фев 2016 : 		 Две женщины арестованы за нападение на вокалиста SKINDRED

1 фев 2016 : 		 Порезали вокалиста SKINDRED

27 окт 2015 : 		 Новая песня SKINDRED

20 окт 2015 : 		 Семплы новых песен SKINDRED

13 окт 2015 : 		 Новое видео SKINDRED

2 сен 2015 : 		 Новое видео SKINDRED

22 авг 2015 : 		 Новая песня SKINDRED
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|||| 23 мар 2023

Новая песня SKINDRED



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"Set Fazers", новая песня группы SKINDRED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Smile", выход которого запланирован на этот год.




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