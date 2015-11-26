NORTHTALE на NUCLEAR BLAST

Группа NORTHTALE, в состав которой входят Bill Hudson (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, I AM MORBID, ex-U.D.O./ DIRKSCHNEIDER), Christian Eriksson (ex-TWILIGHT FORCE) и Patrick Johansson (ex-YNGWIE MALMSTEEN, ex-W.A.S.P.), заключила соглашение с NUCLEAR BLAST, на котором летом этого года состоится релиз дебютного альбома "Welcome To Paradise".
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