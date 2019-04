NORTHTALE на NUCLEAR BLAST

сегодня



Группа NORTHTALE, в состав которой входят Bill Hudson (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, I AM MORBID, ex-U.D.O./ DIRKSCHNEIDER), Christian Eriksson (ex-TWILIGHT FORCE) и Patrick Johansson (ex-YNGWIE MALMSTEEN, ex-W.A.S.P.), заключила соглашение с NUCLEAR BLAST, на котором летом этого года состоится релиз дебютного альбома "Welcome To Paradise".















