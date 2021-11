15 ноя 2021



Видео с текстом от NORTHTALE



NORTHTALE опубликовали официальное видео с текстом к новой композиции "Future Calls", в записи которой принимали участие Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray) и его сын, Tim Kanoa Hansen (Induction). Этот трек вошел в альбом Eternal Flame:



“Only Human”

“Wings Of Salvation”

“Future Calls” (feat. Tim and Kai Hansen)

“The Land Of Mystic Rites”

“Midnight Bells”

“Eternal Flame”

“In The Name Of God”

“Ride The Storm”

“King Of Your Illusion”

“Judas Be My Guide” (Iron Maiden cover feat. Jonas Heidgert)

“Nature’s Revenge”

“Ivy (Outro)”







+0 -0



просмотров: 328