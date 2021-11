8 ноя 2021



KAI HANSEN на новом альбоме NORTHTALE



KAI HANSEN принял гостевое участие в записи одной из песен нового альбома NORTHTALE Eternal Flame, релиз которого намечен на 12 ноября на Nuclear Blast. Среди гостей также заявлены Tim Kanoa Hansen (Induction), Jonas Heidgert (Dragonland) и Mary Zimmer (Helion Prime).



Трек-лист:



“Only Human”

“Wings Of Salvation”

“Future Calls” (feat. Tim and Kai Hansen)

“The Land Of Mystic Rites”

“Midnight Bells”

“Eternal Flame”

“In The Name Of God”

“Ride The Storm”

“King Of Your Illusion”

“Judas Be My Guide” (Iron Maiden cover feat. Jonas Heidgert)

“Nature’s Revenge”

“Ivy (Outro)”







