сегодня



Новая песня NORTHTALE



“Only Human", новая песня группы NORTHTALE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Eternal Flame", выход которого запланирован на 12 ноября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



“Only Human”

“Wings Of Salvation”

“Future Calls” (feat. Tim and Kai Hansen)

“The Land Of Mystic Rites”

“Midnight Bells”

“Eternal Flame”

“In The Name Of God”

“Ride The Storm”

“King Of Your Illusion”

“Judas Be My Guide” (Iron Maiden cover feat. Jonas Heidgert)

“Nature’s Revenge”

“Ivy (Outro)”







