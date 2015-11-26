Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 186
*Новая песня GUNS N' ROSES 49
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 48
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 29
[= ||| все новости группы



*

NorthTale

*
Страна
InternationalМеждународный
Стиль
-



27 сен 2021 : 		 Новая песня NORTHTALE

16 авг 2021 : 		 Новая версия песни NORTHTALE

17 фев 2021 : 		 Новое видео NORTHTALE

27 дек 2020 : 		 NORTHTALE представляют нового вокалиста

5 июн 2020 : 		 NORTHTALE расстались с вокалистом

9 май 2020 : 		 Обучающее видео от NORTHTALE

19 мар 2020 : 		 Концертное видео NORTHTALE

23 окт 2019 : 		 Новое видео NORTHTALE

31 авг 2019 : 		 Обучающее видео NORTHTALE

14 авг 2019 : 		 Обучающее видео NORTHTALE

3 авг 2019 : 		 Видео с текстом от NORTHTALE

13 июл 2019 : 		 Видео с текстом от NORTHTALE

9 июн 2019 : 		 Видео с текстом от NORTHTALE

3 июн 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NORTHTALE

5 апр 2019 : 		 NORTHTALE на NUCLEAR BLAST

27 окт 2018 : 		 Новая песня NORTHTALE

16 окт 2018 : 		 Музыканты TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, TWILIGHT FORCE в NORTHTALE
| - |

|||| сегодня

Новая песня NORTHTALE



*
zoom
*
* *
“Only Human", новая песня группы NORTHTALE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Eternal Flame", выход которого запланирован на 12 ноября на Nuclear Blast.

Трек-лист:

“Only Human”
“Wings Of Salvation”
“Future Calls” (feat. Tim and Kai Hansen)
“The Land Of Mystic Rites”
“Midnight Bells”
“Eternal Flame”
“In The Name Of God”
“Ride The Storm”
“King Of Your Illusion”
“Judas Be My Guide” (Iron Maiden cover feat. Jonas Heidgert)
“Nature’s Revenge”
“Ivy (Outro)”

NORTHTALE Release New Single вЂњOnly HumanвЂќ; Preorders For Eternal Flame Live



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 339

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом