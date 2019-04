сегодня



Новое видео RINGWORM



"Acquiesce", новое видео группы RINGWORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death Becomes My Voice", выходящего 3 мая на Relapse Records.



Трек-лист:



“Death Becomes My Voice”

“Carnivores”

“Acquiesce”

“Do Not Resuscitate”

“Dead To Me”

“The God Of New Flesh”

“I Want To Tear The World Apart”

“Dying By Design”

“Separate Realities”

“Let It Burn”

“Final Division”

“I Hide In You” (Bonus Track)

“I’m Not Right” (Bonus Track)















+0 -0









просмотров: 159