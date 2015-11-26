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Новая песня RINGWORM



"Dead To Me", новая песня группы RINGWORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Death Becomes My Voice", выход которого запланирован на 3 мая на Relapse.



Трек-лист:



“Death Becomes My Voice”

“Carnivores”

“Acquiesce”

“Do Not Resuscitate”

“Dead To Me”

“The God Of New Flesh”

“I Want To Tear The World Apart”

“Dying By Design”

“Separate Realities”

“Let It Burn”

“Final Division”

“I Hide In You” (Bonus Track)

“I’m Not Right” (Bonus Track)























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