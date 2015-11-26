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Ringworm

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30 апр 2019 : 		 Новый альбом RINGWORM доступен для прослушивания

24 апр 2019 : 		 Новая песня RINGWORM

5 апр 2019 : 		 Новое видео RINGWORM

6 мар 2019 : 		 Новая песня RINGWORM

7 фев 2018 : 		 RINGWORM в студии

24 фев 2017 : 		 Концертное видео RINGWORM

26 июл 2016 : 		 Новый альбом RINGWORM доступен для прослушивания

21 июл 2016 : 		 Новая песня RINGWORM

12 июл 2016 : 		 Видео с текстом от RINGWORM

11 июл 2016 : 		 Песни RINGWORM, SYSTEM OF A DOWN в саундтреке мультфильма

22 июн 2016 : 		 Новое видео RINGWORM

2 июн 2016 : 		 Новое видео RINGWORM

2 мар 2014 : 		 Новая песня RINGWORM

10 фев 2014 : 		 Новая песня RINGWORM

15 янв 2014 : 		 Новый альбом RINGWORM выйдет в марте

15 сен 2013 : 		 Новый ЕР RINGWORM доступен для прослушивания

14 авг 2013 : 		 Новый ЕР RINGWORM выйдет в сентябре

19 июн 2013 : 		 RINGWORM планируют выпуск сингла

19 апр 2013 : 		 RINGWORM приступили к записи

1 мар 2013 : 		 RINGWORM на RELAPSE RECORDS

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Новый альбом RINGWORM доступен для прослушивания



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"Death Becomes My Voice", новый альбом группы RINGWORM, доступен для прослушивания ниже. Альбом выйдет 3 мая на Relapse Records.

Трек-лист:

“Death Becomes My Voice”
“Carnivores”
“Acquiesce”
“Do Not Resuscitate”
“Dead To Me”
“The God Of New Flesh”
“I Want To Tear The World Apart”
“Dying By Design”
“Separate Realities”
“Let It Burn”
“Final Division”
“I Hide In You” (Bonus Track)
“I’m Not Right” (Bonus Track)

RINGWORM Streaming Death Becomes My Voice Album Ahead Of Official Release








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