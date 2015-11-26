сегодня



Новый альбом RINGWORM доступен для прослушивания



"Death Becomes My Voice", новый альбом группы RINGWORM, доступен для прослушивания ниже. Альбом выйдет 3 мая на Relapse Records.



Трек-лист:



“Death Becomes My Voice”

“Carnivores”

“Acquiesce”

“Do Not Resuscitate”

“Dead To Me”

“The God Of New Flesh”

“I Want To Tear The World Apart”

“Dying By Design”

“Separate Realities”

“Let It Burn”

“Final Division”

“I Hide In You” (Bonus Track)

“I’m Not Right” (Bonus Track)



















+0 -0









просмотров: 93

