сегодня



Новая песня RINGWORM



"No Solace, No Quarter, No Mercy", новая песня группы RINGWORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Seeing Through Fire, выход которого запланирован на 18 августа на Nuclear Blast Records:



01. Seeing Through Fire

02. Carved In Stone

03. No Solace, No Quarter, No Mercy

04. Death Hoax

05. Thought Crimes

06. Unavoidable Truth

07. House Of Flies

08. You Want It To

09. Mental Decontrol

10. Power And Blood

11. Playing God







+0 -0



просмотров: 71