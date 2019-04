сегодня



Новое видео THOR



"Warp 5000", новое видео группы THOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hammer Of Justice", выходящего 26 апреля. Альбом выйдет на CD с дополнительным бонусным DVD.



Трек-лист:



Disc 1: CD

"Beginning Of The End"

"Warp 5000"

"Return Of The Thunderhawk"

"Victory"

"As The Dragon Flies"

"It's Our Right"

"Beyond The Wall"

"Destroyinator"

"Hammer Of Justice"

"Wötan"

"The End"



Disc 2: Bonus DVD

The Return Of The Thunderhawk Documentary













