сегодня



Новая песня THOR



"Flight Of The Striker", новая песня группы THOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ride Of The Iron Horse, выход которого запланирован на 22 марта:



"Ride Of The Iron Horse"

"Lightning Rod" feat. KHEMI$T

"5-0 Let's Go"

"Peace By Piece"

"Unlock The Power"

"No Time For Games"

"Bring It On"

"Flight Of The Striker" (Unreleased 1987)

"Had It Been Another Day" (Unreleased 1986)

"Watch Your Back" (Unreleased 2002)

"Hit And Run" (1979 Demo)

"100%" (1979 Demo)

"Shields Up"





Bonus Tracks:

"Thunder On The Mountain" (Unreleased 1979)

"To The Extreme" (Unreleased 1999)







+0 -0



просмотров: 197