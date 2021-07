сегодня



Новое видео THOR



"Because We're Strong", новое видео группы THOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alliance", выход которого запланирован на 16 июля.



Трек-лист:



“We Need Musclerock” feat. John Gallagher (Raven)

“Niflhel (Realm Of The Dead)” feat. Björn Strid (Soilwork)

“The Ultimate Alliance” feat. Chris Holmes (W.A.S.P.), Ross “The Boss” Friedman (Manowar), Nina Osegueda (A Sound Of Thunder) & Fang VonWrathenstein (Lords Of The Trident)

“Ode To Odin” feat. Dan Cleary (Striker)

“We Will Fight Forever” feat. Neil Turbin (Anthrax)

“Because We Are Strong”

“Rock Around The World” feat. Danko Jones

“Queen Of The Spiders” feat. Frank Soda (The Imps)

“Power Hungry”

“Bounty Hunter” feat. Frank Meyer (The Streetwalkin’ Cheetahs) & Dennis Post (Warrior Soul)

“Battlements” feat. Trevor William Church (Haunt)

“Thor vs. The Juggernaut (War Of The Gods)” feat. Sean Peck (Death Dealer)

“Generation Now” feat. Joey Killingsworth (Joecephus & The George Jonestown Massacre)

“After The Laughter” feat. Martin Gummesson (Thundermaker)

“Good Stuff” feat. Al Harlow (Prism)

“Congregate” feat. Joey Roads & Sheldon Byer (Roadrash)

“We Will Fight Forever” (Reprise)







+0 -1



просмотров: 362