7 сен 2024



Новое видео THOR



"No Time For Games", новое видео группы THOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ride Of The Iron Horse:



"Ride Of The Iron Horse"

"Lightning Rod" feat. KHEMI$T

"5-0 Let's Go"

"Peace By Piece"

"Unlock The Power"

"No Time For Games"

"Bring It On"

"Flight Of The Striker" (Unreleased 1987)

"Had It Been Another Day" (Unreleased 1986)

"Watch Your Back" (Unreleased 2002)

"Hit And Run" (1979 Demo)

"100%" (1979 Demo)

"Shields Up"







+0 -0



просмотров: 125