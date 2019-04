сегодня



Новая песня HARDLINE



"Page Of Your Life", новая песня группы HARDLINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Life", выход которого запланирован на 26 апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Place To Call Home

02. Take A Chance

03. Helio's Sun

04. Page Of Your Life

05. Out Of Time

06. Hold On To Right

07. Handful Of Sand

08. This Love

09. Story Of My Life

10. Who Wants To Live Forever

11. Chameleon

12. My Friend















+1 -0









просмотров: 188