Новая песня HARDLINE

"Page Of Your Life", новая песня группы HARDLINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Life", выход которого запланирован на 26 апреля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. Place To Call Home
02. Take A Chance
03. Helio's Sun
04. Page Of Your Life
05. Out Of Time
06. Hold On To Right
07. Handful Of Sand
08. This Love
09. Story Of My Life
10. Who Wants To Live Forever
11. Chameleon
12. My Friend
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).