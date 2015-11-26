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Hardline

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5 апр 2019 : 		 Новая песня HARDLINE

8 мар 2019 : 		 Новое видео HARDLINE

7 фев 2019 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет в апреле

6 дек 2016 : 		 EPK от HARDLINE

3 окт 2016 : 		 Новое видео HARDLINE

26 сен 2016 : 		 Новая песня HARDLINE

6 сен 2016 : 		 Новая песня HARDLINE

22 авг 2016 : 		 Новое видео HARDLINE

2 авг 2016 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет осенью

4 мар 2016 : 		 HARDLINE работают над новым альбомом

18 янв 2016 : 		 Вокалист AXEL RUDI PELL/HARDLINE записывает сольник

30 май 2012 : 		 EPK от HARDLINE

18 май 2012 : 		 Новое видео HARDLINE

27 дек 2011 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет в 2012 году

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Новая песня HARDLINE



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"Page Of Your Life", новая песня группы HARDLINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Life", выход которого запланирован на 26 апреля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Place To Call Home
02. Take A Chance
03. Helio's Sun
04. Page Of Your Life
05. Out Of Time
06. Hold On To Right
07. Handful Of Sand
08. This Love
09. Story Of My Life
10. Who Wants To Live Forever
11. Chameleon
12. My Friend

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