Новая песня HARDLINE



"If I Could I Would", новая песня группы HARDLINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Heart, Mind And Soul", выходящего девятого июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Fuel To The Fire"

"Surrender"

"If I Could I Would"

"Like That"

"Heavenly"

"Waiting For Your Fall"

"The Curse"

"Heartless"

"Searching For Grace"

"‘80s Moment"

"We Belong"







