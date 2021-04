сегодня



Новое видео HARDLINE



"Fuel To The Fire", новое видео группы HARDLINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heart, Mind And Soul, выходящего девятого июля на Frontiers Music Srl:



"Fuel To The Fire"

"Surrender"

"If I Could I Would"

"Like That"

"Heavenly"

"Waiting For Your Fall"

"The Curse"

"Heartless"

"Searching For Grace"

"‘80s Moment"

"We Belong"







