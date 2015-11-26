Новое видео HARDLINE

"Page Of Your Life", новое видео группы HARDLINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Life", выпущенного на CD/виниле/цифре на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Place To Call Home"
"Take A Chance"
"Helio's Sun"
"Page Of Your Life"
"Out Of Time"
"Hold On To Right"
"Handful Of Sand"
"This Love"
"Story Of My Life"
"Who Wants To Live Forever"
"Chameleon"
"My Friend"
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