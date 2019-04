сегодня



Новое видео HARDLINE



"Page Of Your Life", новое видео группы HARDLINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Life", выпущенного на CD/виниле/цифре на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Place To Call Home"

"Take A Chance"

"Helio's Sun"

"Page Of Your Life"

"Out Of Time"

"Hold On To Right"

"Handful Of Sand"

"This Love"

"Story Of My Life"

"Who Wants To Live Forever"

"Chameleon"

"My Friend"



















+3 -1









просмотров: 343