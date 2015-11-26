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Hardline

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28 апр 2019 : 		 Новое видео HARDLINE

5 апр 2019 : 		 Новая песня HARDLINE

8 мар 2019 : 		 Новое видео HARDLINE

7 фев 2019 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет в апреле

6 дек 2016 : 		 EPK от HARDLINE

3 окт 2016 : 		 Новое видео HARDLINE

26 сен 2016 : 		 Новая песня HARDLINE

6 сен 2016 : 		 Новая песня HARDLINE

22 авг 2016 : 		 Новое видео HARDLINE

2 авг 2016 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет осенью

4 мар 2016 : 		 HARDLINE работают над новым альбомом

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30 май 2012 : 		 EPK от HARDLINE

18 май 2012 : 		 Новое видео HARDLINE

27 дек 2011 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет в 2012 году

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Новое видео HARDLINE



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"Page Of Your Life", новое видео группы HARDLINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Life", выпущенного на CD/виниле/цифре на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Place To Call Home"
"Take A Chance"
"Helio's Sun"
"Page Of Your Life"
"Out Of Time"
"Hold On To Right"
"Handful Of Sand"
"This Love"
"Story Of My Life"
"Who Wants To Live Forever"
"Chameleon"
"My Friend"

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