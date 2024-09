сегодня



CHRIS HARMS в новом видео BEASTÖ BLANCÖ



"Unreal", новое видео группы BEASTÖ BLANCÖ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kinetica:



"Run For Your Life"

"Nobody Move"

"Heavy Is The Head"

"Unreal" feat. Chris Harms - Lord Of The Lost

"Kill Us Off With A Smile"

"Slide"

"Skull Rider"

"Lowlands"

"Diamond In The Dirt"

"Bad Thoughts"

"Fight"







