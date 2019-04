сегодня



Новая песня SANTA CRUZ



SANTA CRUZ возвращаются с новым синглом — "Changing Of Seasons", соавтором котороuj был Kane Churko (OZZY OSBOURNE, DISTURBED, FIVE FINGER DEATH PUNCH). Этот трек — первый сингл из нового альбома, релиз которого намечен на осень.









More information about SANTA CRUZ's new album will be revealed in the coming weeks.









