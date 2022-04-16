15 апр 2022



Вокалист SANTA CRUZ оправдывается



Вокалист SANTA CRUZ Archie Cruz записал видео, в котором пояснил, что "никто нифига не понимает в том, что было на прошлой неделе":



«Я просто считаю, что мне нужно прояснить некоторые моменты. Очевидно, что после нашего выступления в Whisky в прошлую среду было много откликов. И нас обвинили в "имитации" в одной из песен, что неправда. У нас были бэк-треки, но мы просто наложили несколько слоев, и это буквально то, что сейчас делает каждая гребаная известная группа, которая просто облажалась со временем, так что я считаю, что должен прояснить это прямо здесь сейчас».



Затем он воспроизвел свой вокальный трек из той части "Under The Gun", где якобы имела место "имитация", и объяснил: «Это мой вокал. Это то, что я делаю вживую. Это мой трек. Это на 100 процентов живой трек. А то, что у нас было в P.A., это гармония на октаву ниже и гармония на октаву выше, чтобы дополнить эту фигню». Далее он воспроизвел запись того, что, по его словам, было записано заранее в поддержку его живого выступления во время концерта в Whisky, и добавил:



«Так что, пожалуйста, не говорите о том, о чем вы ничего не знаете, и не обвиняйте нас в том, что это лажа. Отвалите и заткнитесь».





































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