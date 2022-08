сегодня



Новое видео SANTA CRUZ



“Disarm Me", новое видео группы SANTA CRUZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Return Of The Kings", выходящего 26 августа.



Трек-лист:



"Here Comes The Revolution"

"Take Me To America"

"Under The Gun"

"Disarm Me"

"Standing My Ground"

"10 Shots"

"Another Round"

"Gunshot"

"1000 Cigarettes"

"Would You Believe It"

"Stay"







+0 -0



просмотров: 171