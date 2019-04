сегодня



Новое видео BARONESS



"Seasons", новое видео группы BARONESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Gold & Grey", выходящего 14 июня на Abraxan Hymns.



Трек-лист:



01. Front Toward Enemy

02. I'm Already Gone

03. Seasons

04. Sevens

05. Tourniquet

06. Anchor's Lament

07. Throw Me An Anchor

08. I'd Do Anything

09. Blankets of Ash

10. Emmett-Radiating Light

11. Cold Blooded Angels

12. Crooked Mile

13. Broken Halo

14. Can Oscura

15. Borderlines

16. Assault on East Falls

17. Pale Sun



















