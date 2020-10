BARONESS выпустят концертный релиз

сегодня



BARONESS специально ко дню музыкального магазина выпустят запись, сделанную в рамках BBC Radio 1 Rock Show:



“Throw Me An Anchor”

“Borderlines”

“I’m Already Gone”

“Tourniquet/Can Obscura” http://www.baronessmusic.com





