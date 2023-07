сегодня



Новое видео BARONESS



"Beneath The Rose", новое видео группы BARONESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Stone", выход которого запланирован на 15 сентября на Abraxan Hymns:



01. Embers

02. Last Word

03. Beneath The Rose

04. Choir

05. The Dirge

06. Anodyne

07. Shine

08. Magnolia

09. Under The Wheel

10. Bloom







