сегодня



Новая песня BARONESS



"Shine", новая песня группы BARONESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Stone, выход которого запланирован на 15 сентября:



"Embers"

"Last Word"

"Beneath The Rose"

"Choir"

"The Dirge"

"Anodyne"

"Shine"

"Magnolia"

"Under The Wheel"

"Bloom"







+0 -0



просмотров: 96