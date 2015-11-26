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Archspire

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Музыка ARCHSPIRE используется в качестве шаблона для разработки искусственного интеллекта, способного создавать дэт-металл



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Dadabots — это особый тип искусственного интеллекта, который может создавать музыку. Программа, разработанная выпускниками Музыкального колледжа Беркли Заком Жуковски и Си Джей Карром, построена по принципу реккурентной нейронной сети, которая получает данные, а затем использует их для самостоятельной интерпретации музыкальных отрывков. Проще говоря, программа самостоятельно обучает себя сочинению музыки на основании работ существующей группы в качестве массива данных.

После нескольких безуспешных попыток создать стабильный и приятный на слух дэт-металл создатели обратились к музыке группы Archspire, которая оказалась в итоге идеальным шаблоном для генерации металл-мелодий с использованием искусственного интеллекта.

«Нейросеть, которую мы использовали, слушала '"Relentless Mutation" снова и снова, — объясняет Жуковски. — Только чистую аудиодорожку, без табулатур, без midi. Она генерирует то, что она думает она слышит, и подстраивает себя до тех пор, пока не начнёт максимально близко повторять звуки оригинального альбома. После генерации она в случайном порядке соединяет аудио вместе, перезаписывает в буфер и проигрывает получившееся через ffmpeg. Затем всё повторяется.

Самое замечательное — в соотношении хорошего качества с дерьмовым. Мы проделали эту операцию с сотней альбомов и поняли, что музыка Archspire's помогла создать наиболее интересного бота. С ней не приходилось ничего править. Всё, что сеть создавала на её основе, на наш вкус, звучит хорошо. Ты ведь можешь послушать всё, что она делает. Наша теория в том, что, чем быстрее бластбит, тем стабильнее сеть. А Archspire абсурдно-быстрые — они просто настоящие машины. На данный момент мы не смогли найти ничего, что работало бы лучше».

Музыканты Archspire добавляют:

«Мы слышали про этот искусственный интеллект, который последние несколько недель обучается дэт-металлу от Archspire. Дело в том, что мы на самом деле не так уж и удивлены всем этим. Мы всё время используем примерно такую же технологию для создания нашей собственной музыки. Какую программу мы для этого используем? Она называется T.O.B.I., что расшифровывается как:

Technically
Outrageous
Boner
Inducer

[примерный перевод: технически охренительный стимулятор стояка].

Tobi является частью нашего творческого процесса с 2009 года, и хотя вы можете заметить, что он принимает физическую форму гитариста группы, будьте уверены, что под этой облегающей одеждой он больше машина, нежели человек».

ARCHSPIRE's Music Used As Template For AI-Generated Death Metal







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КомментарииСкрыть/показать 4 )

StygianSaviour


27 апр 2019, 14:14		Черт возьми, звучит как очень крутая демка авангардной дэт группы середины девяностых)

hansi_hrb


27 апр 2019, 14:50		Лейблам можно подписывать) Годнота.

rassol


27 апр 2019, 14:55		Тогда понятно почему у Скайнет пока хуйня получается.

aka makc


27 апр 2019, 16:04		По мне звучит как говно. Пока ии выдает такое группам можно не бояться что они станут не нужны.


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