16 май 2022



ARCHSPIRE стали лучшими в Канаде



ARCHSPIRE победили в номинации "Metal/Hard Music Album Of The Year" награды JUNO (аналог "Грэмми" в Канаде). Среди номинантов также были:



- Brand of Sacrifice - Lifeblood (Independent)

- Danko Jones - Power Trio (Sonic Unyon)

- Spiritbox - Eternal Blue (Rise/BMG)

- The Agonist - Days Before The World Wept (Napalm)







