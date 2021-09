сегодня



Видео с текстом от ARCHSPIRE



ARCHSPIRE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bleed The Future", которая взята из нового альбома "Bleed The Future", выходящего 29 октября на Season Of Mist.



Трек-лист:



"Drone Corpse Aviator"

"Golden Mouth Of Ruin"

"Abandon The Linear"

"Bleed The Future"

"Drain Of Incarnation"

"Acrid Canon"

"Reverie On The Onyx"

"A.U.M."







