Новое видео ARCHSPIRE



"Drone Corpse Aviator", новое видео группы ARCHSPIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bleed The Future, выходящего 29 октября на Season Of Mist.



Трек-лист:



"Drone Corpse Aviator"

"Golden Mouth Of Ruin"

"Abandon The Linear"

"Bleed The Future"

"Drain Of Incarnation"

"Acrid Canon"

"Reverie On The Onyx"

"A.U.M."







