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Liv Sin

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28 апр 2019 : 		 Видео с текстом от LIV SIN

7 окт 2018 : 		 LIV SIN приступили к записи

5 авг 2018 : 		 LIV SIN работает над новым материалом

27 апр 2018 : 		 Новое видео LIV SIN

14 апр 2018 : 		 Кавер-версия DANZIG от LIV SIN

15 фев 2018 : 		 Новое видео LIV SIN

17 ноя 2017 : 		 Новое видео LIV SIN

4 окт 2017 : 		 Новая песня LIV SIN

3 май 2017 : 		 Вокалист THE 69 EYES в новом видео LIV SIN

25 мар 2017 : 		 LIV SIN записала кавер на песню FIGHT

18 фев 2017 : 		 Новая песня LIV SIN с участием вокалиста DESTRUCTION

3 фев 2017 : 		 Новое видео LIV SIN

14 янв 2017 : 		 Новая песня LIV SIN

22 окт 2016 : 		 Бывший участник ACCEPT будет продюсировать LIV SIN

30 июл 2016 : 		 LIV 'SIN' JAGRELL на DESPOTZ RECORDS

3 май 2016 : 		 Бывшая певица SISTER SIN запустила сольный проект LIV SIN

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Видео с текстом от LIV SIN



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"Slave To The Machine", новое видео с текстом на сингл от LIV SIN, доступно для просмотра ниже.

LIV SIN - Former SISTER SIN Vocalist Releases





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