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Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN
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Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»...
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все новости группы
Liv Sin
Швеция
Hard 'n' Heavy
-
Facebook:
https://www.facebook.com/livsinmusic/
28 апр 2019
:
Видео с текстом от LIV SIN
7 окт 2018
:
LIV SIN приступили к записи
5 авг 2018
:
LIV SIN работает над новым материалом
27 апр 2018
:
Новое видео LIV SIN
14 апр 2018
:
Кавер-версия DANZIG от LIV SIN
15 фев 2018
:
Новое видео LIV SIN
17 ноя 2017
:
Новое видео LIV SIN
4 окт 2017
:
Новая песня LIV SIN
3 май 2017
:
Вокалист THE 69 EYES в новом видео LIV SIN
25 мар 2017
:
LIV SIN записала кавер на песню FIGHT
18 фев 2017
:
Новая песня LIV SIN с участием вокалиста DESTRUCTION
3 фев 2017
:
Новое видео LIV SIN
14 янв 2017
:
Новая песня LIV SIN
22 окт 2016
:
Бывший участник ACCEPT будет продюсировать LIV SIN
30 июл 2016
:
LIV 'SIN' JAGRELL на DESPOTZ RECORDS
3 май 2016
:
Бывшая певица SISTER SIN запустила сольный проект LIV SIN
сегодня
Видео с текстом от
LIV SIN
"Slave To The Machine", новое видео с текстом на сингл от LIV SIN, доступно для просмотра ниже.
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).