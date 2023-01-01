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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
56
TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»
39
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
38
PANTERA отменили и в Австрии
25
BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ...
17
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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
56
TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»
39
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
38
PANTERA отменили и в Австрии
25
BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ...
17
все новости группы
Liv Sin
Швеция
Modern Metal
Hard 'n' Heavy
-
Facebook:
https://www.facebook.com/livsinmusic/
29 янв 2023
:
Новый альбом LIV SIN доступен для прослушивания
23 янв 2023
:
Новое видео LIV SIN
31 окт 2022
:
Новое видео LIV SIN
5 сен 2022
:
Видео с текстом от LIV SIN
29 апр 2022
:
Новое видео LIV SIN
18 апр 2022
:
Новый сингл LIV SIN выйдет весной
6 май 2020
:
Ремикс от LIV SIN
10 сен 2019
:
Новое видео LIV SIN
12 авг 2019
:
Видео с текстом от LIV SIN
17 июл 2019
:
Детали нового альбома LIV SIN
18 май 2019
:
Новое видео LIV SIN
28 апр 2019
:
Видео с текстом от LIV SIN
7 окт 2018
:
LIV SIN приступили к записи
5 авг 2018
:
LIV SIN работает над новым материалом
27 апр 2018
:
Новое видео LIV SIN
14 апр 2018
:
Кавер-версия DANZIG от LIV SIN
15 фев 2018
:
Новое видео LIV SIN
17 ноя 2017
:
Новое видео LIV SIN
4 окт 2017
:
Новая песня LIV SIN
3 май 2017
:
Вокалист THE 69 EYES в новом видео LIV SIN
25 мар 2017
:
LIV SIN записала кавер на песню FIGHT
18 фев 2017
:
Новая песня LIV SIN с участием вокалиста DESTRUCTION
3 фев 2017
:
Новое видео LIV SIN
14 янв 2017
:
Новая песня LIV SIN
22 окт 2016
:
Бывший участник ACCEPT будет продюсировать LIV SIN
30 июл 2016
:
LIV 'SIN' JAGRELL на DESPOTZ RECORDS
сегодня
Новый альбом LIV SIN доступен для прослушивания
"KaliYuga", новый альбом LIV SIN, доступен для прослушивания ниже.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Графика
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет