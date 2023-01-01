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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Liv Sin

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31 окт 2023 : 		 Кавер-версия DEATHSTARS от LIV SIN

29 янв 2023 : 		 Новый альбом LIV SIN доступен для прослушивания

23 янв 2023 : 		 Новое видео LIV SIN

31 окт 2022 : 		 Новое видео LIV SIN

5 сен 2022 : 		 Видео с текстом от LIV SIN

29 апр 2022 : 		 Новое видео LIV SIN

18 апр 2022 : 		 Новый сингл LIV SIN выйдет весной

6 май 2020 : 		 Ремикс от LIV SIN

10 сен 2019 : 		 Новое видео LIV SIN

12 авг 2019 : 		 Видео с текстом от LIV SIN

17 июл 2019 : 		 Детали нового альбома LIV SIN

18 май 2019 : 		 Новое видео LIV SIN

28 апр 2019 : 		 Видео с текстом от LIV SIN

7 окт 2018 : 		 LIV SIN приступили к записи

5 авг 2018 : 		 LIV SIN работает над новым материалом

27 апр 2018 : 		 Новое видео LIV SIN

14 апр 2018 : 		 Кавер-версия DANZIG от LIV SIN

15 фев 2018 : 		 Новое видео LIV SIN

17 ноя 2017 : 		 Новое видео LIV SIN

4 окт 2017 : 		 Новая песня LIV SIN

3 май 2017 : 		 Вокалист THE 69 EYES в новом видео LIV SIN

25 мар 2017 : 		 LIV SIN записала кавер на песню FIGHT

18 фев 2017 : 		 Новая песня LIV SIN с участием вокалиста DESTRUCTION

3 фев 2017 : 		 Новое видео LIV SIN

14 янв 2017 : 		 Новая песня LIV SIN

22 окт 2016 : 		 Бывший участник ACCEPT будет продюсировать LIV SIN
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Кавер-версия DEATHSTARS от LIV SIN



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Кавер-версия композиции DEATHSTARS "Synthetic Generation" от LIV SIN, доступна для прослушивания ниже.




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