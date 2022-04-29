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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 12
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
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*

Liv Sin

*



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4 окт 2017 : 		 Новая песня LIV SIN

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25 мар 2017 : 		 LIV SIN записала кавер на песню FIGHT

18 фев 2017 : 		 Новая песня LIV SIN с участием вокалиста DESTRUCTION

3 фев 2017 : 		 Новое видео LIV SIN

14 янв 2017 : 		 Новая песня LIV SIN

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30 июл 2016 : 		 LIV 'SIN' JAGRELL на DESPOTZ RECORDS

3 май 2016 : 		 Бывшая певица SISTER SIN запустила сольный проект LIV SIN
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|||| сегодня

Новое видео LIV SIN



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“The Process”, новое видео LIV SIN, доступно для просмотра ниже.




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29 апр 2022
o
overgrin
Шведские армяне,немецкие,американские......одна и таже Х

просмотров: 169

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