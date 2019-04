28 апр 2019



Из BLOODBATH уходит гитарист



Joakim Karlsson покинул дэт-металл-супергруппу BLOODBATH.



Гитарист объявил о своем уходе через сообщение, размещённое на странице группы в Facebook. Он написал:



«Я покидаю BLOODBATH навсегда.



Честно говоря, я никогда не считал себя гитаристом — по крайней мере, не очень хорошим, — просто человеком, который играет на гитаре из-за необходимости, потому что иначе я бы не смог написать свою музыку. BLOODBATH нужен лид-гитарист — кто-то, кто может потянуть эти быстрые, злые соло и ещё много чего, и, если быть полностью честным, этот парень точно не я. BLOODBATH нужен кто-то, кто сможет сделать это как надо.



У меня были в основном только хорошие моменты с группой, и я рад быть её частью в течение последних полутора лет, но теперь я буду заниматься другими вещами. (Я смутно помню, что у меня была основная группа, которая не получила того внимания, которого он заслуживала, в прошлом году. Думаю, я сосредоточусь на этом некоторое время). Хорошо... Позже, фанаты BLOODBATH. Надеюсь, я сумел обмануть хотя бы некоторых из вас, чтобы они послушали CRAFT.



Кстати, некоторые из вас гадали, какие песни я написал для последнего альбома BLOODBATH 2018 года "The Arrow Of Satan Is Drawn". Я написал "Wayward Samaritan" (музыка / текст), "Only The Dead Survive" (музыка, вместе с бывшим гитаристом CRAFT John'ом Doe), "Ride The Waves Of Fire" (музыка/лирика) и "Wide Eyed Abandon" (музыка)».



Группа пока не объявила имя нового гитариста.











