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Bloodbath

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8 ноя 2018 : 		 Видео с выступления BLOODBATH

19 окт 2018 : 		 Новое видео BLOODBATH

13 сен 2018 : 		 Видео с текстом от BLOODBATH

18 авг 2018 : 		 Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью

4 дек 2017 : 		 BLOODBATH начнут запись альбома в январе

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLOODBATH

21 июн 2015 : 		 Видео с выступления BLOODBATH

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15 ноя 2014 : 		 Новое видео BLOODBATH

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24 сен 2014 : 		 Новая песня BLOODBATH

16 сен 2014 : 		 Новым вокалистом BLOODBATH стал...

12 сен 2014 : 		 Новый альбом BLOODBATH выйдет в ноябре

31 мар 2013 : 		 Лидер HYPOCRISY не новый вокалист BLOODBATH

13 апр 2012 : 		 Mikael Åkerfeldt ушёл из BLOODBATH

7 ноя 2011 : 		 Участники OPETH, KATATONIA исполнили песни BLOODBATH

25 июн 2011 : 		 Переиздание BLOODBATH выйдет в июне

23 апр 2011 : 		 Фрагмент нового DVD BLOODBATH

14 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD BLOODBATH

3 мар 2011 : 		 DVD BLOODBATH выйдет в апреле

5 июл 2010 : 		 Видео с выступления BLOODBATH

22 дек 2009 : 		 Альбом BLOODBATH "Breeding Death" выйдет на виниле

17 янв 2009 : 		 BLOODBATH закончили съёмку первого видеоклипа

26 ноя 2008 : 		 Басист BLOODBATH: "Я не брошу KATATONIA ради BLOODBATH"
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|||| 28 апр 2019

Из BLOODBATH уходит гитарист



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Joakim Karlsson покинул дэт-металл-супергруппу BLOODBATH.

Гитарист объявил о своем уходе через сообщение, размещённое на странице группы в Facebook. Он написал:

«Я покидаю BLOODBATH навсегда.

Честно говоря, я никогда не считал себя гитаристом — по крайней мере, не очень хорошим, — просто человеком, который играет на гитаре из-за необходимости, потому что иначе я бы не смог написать свою музыку. BLOODBATH нужен лид-гитарист — кто-то, кто может потянуть эти быстрые, злые соло и ещё много чего, и, если быть полностью честным, этот парень точно не я. BLOODBATH нужен кто-то, кто сможет сделать это как надо.

У меня были в основном только хорошие моменты с группой, и я рад быть её частью в течение последних полутора лет, но теперь я буду заниматься другими вещами. (Я смутно помню, что у меня была основная группа, которая не получила того внимания, которого он заслуживала, в прошлом году. Думаю, я сосредоточусь на этом некоторое время). Хорошо... Позже, фанаты BLOODBATH. Надеюсь, я сумел обмануть хотя бы некоторых из вас, чтобы они послушали CRAFT.

Кстати, некоторые из вас гадали, какие песни я написал для последнего альбома BLOODBATH 2018 года "The Arrow Of Satan Is Drawn". Я написал "Wayward Samaritan" (музыка / текст), "Only The Dead Survive" (музыка, вместе с бывшим гитаристом CRAFT John'ом Doe), "Ride The Waves Of Fire" (музыка/лирика) и "Wide Eyed Abandon" (музыка)».

Группа пока не объявила имя нового гитариста.



BLOODBATH Guitarist JOAKIM KARLSSON Quits



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